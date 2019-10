Vitor Bueno reclama de desatenção do São Paulo após nova derrota no Allianz

Vitor Bueno foi bastante crítico ao analisar o desempenho do São Paulo no Choque-Rei desta quarta-feira, no Allianz Parque. Passada a derrota acachapante por 3 a 0, o meia-atacante reclamou da falta de atenção do time que, para ele, foi o principal motivo de o Tricolor ter sofrido mais um revés na casa alviverde.

“Tomar gol nos primeiros 15 minutos, desatenção, falamos muito antes do jogo sobre atenção e acabamos entrando desatentos. Não pode em um clássico entrar assim, aí toma um, toma dois. Tentamos impor nossa filosofia aqui dentro, acabou não dando certo”, afirmou Vitor Bueno ao Premiere.

“Lição de entrar mais atento nos jogos, não podemos entrar assim. Hoje, ontem, falamos disso. Aí vem aqui e infelizmente acontece de sairmos com a derrota. Temos que levantar a cabeça, sábado temos outro jogo”, completou o camisa 12.

Apesar da derrota no clássico, o São Paulo se mantém no G4 do Campeonato Brasileiro nesta rodada, independentemente dos resultados de seus concorrentes na briga por uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores.

O próximo compromisso do Tricolor acontece no sábado, quando o time visitará a Chapecoense, que luta contra o rebaixamento, às 21h (de Brasília), na Arena Condá.