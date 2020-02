Vitor Bueno lamenta gol perdido e não culpa arbitragem pela derrota do São Paulo

Após a primeira derrota do São Paulo no ano, por 2 a 1 para o Santo André no Bruno José Daniel, Vitor Bueno comentou o resultado, a oportunidade clara perdida pelo atacante no 2º tempo e o erro de arbitragem do confronto.

“Errei. Errei um gol que não pode errar. O jogo estava 2 a 0 e no começo ainda, não tinha dado nem dez minutos. Um gol ali poderia nos dar mais tempo para conseguir o empate e a virada. Errei e assumo a responsabilidade”, comentou o camisa 12 aos canais Premiere, em relação ao lance no 2º tempo em que isolou chance cara a cara com Fernando Henrique.

“Temos de ver o que fizemos de errado. A todo momento tentamos o gol, procuramos o gol. É trabalhar para chegar na frente do gol e ter mais tranquilidade para marcar”, seguiu.

Vitor Bueno também comentou sobre a arbitragem da partida. Após jogo repleto de erros na última segunda-feira, o Tricolor foi mais uma vez prejudicado pela arbitragem. No primeiro gol do Santo André, Ronaldo, que disputou bola com a defesa são-paulina antes do rebote, estava impedido.

“Interfere né, porque se não tivesse feito o gol estaria 0 a 0. Não é a primeira vez que acontece isso conosco. Já era para o São Paulo estar com dez pontos, perdemos dois pontos no jogo passado e agora também fomos prejudicados”, lembrou.

O atacante, porém, não creditou a derrota ao erro. “Acho que a gente não pode colocar a culpa na arbitragem, igual eu falei, a todo o momento tentamos jogar futebol, os caras no 1º tempo chegaram duas vezes e fizeram dois gols. Ver o que a gente fez de errado para não tomar esses gols, e na hora chegar lá e fazer gols para somarmos os pontos e classificar”, concluiu.