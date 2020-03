Vitor Bueno enche Pablo de moral depois do atacante se recusar a dar entrevista

Pablo entrou no segundo tempo do clássico deste sábado, marcou dois gols e foi o nome do São Paulo no triunfo sobre o Santos, no Morumbi.

Mesmo assim, o camisa 9 se recusou a dar entrevista ao fim da partida. Vitor Bueno, então, falou e saiu em defesa de seu companheiro, que não marcava gol desde a estreia da equipe no ano e tem frequentado o banco de reservas.

“O importante é que ele sabe que é importante para o time. Momentos ruins todos passam. O que importa é não desistir e seguir. Estamos muito contentes com ele. Resolveu o jogo para nós. Claro que não fez o gol sozinho, é um conjunto. Resultado justo, eles só tiveram só uma chance. Nós tivemos inúmeras”, analisou Vitor Bueno ao Premiere.