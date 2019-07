Veja quem se destacou e quem foi mal em goleada do São Paulo

1 /7 /7

BEM: Cuca foi decisivo na vitória do São Paulo. No intervalo, sacou Alexandre Pato e Luan para as entradas de Toró e Everton. Resultado: o time usou mais os lados de campo e abriu 3 a 0 em dez minutos no segundo tempo, com gols de Antony e Raniel, e assistência de Everton. Vitor Bueno fechou a conta nos acréscimos - Foto: Rubens Chiri/SPFC