Veja quem foi bem e quem decepcionou pelo São Paulo contra o Goiás

3 /5 /5

Pablo: apagado, o camisa 9 do São Paulo não conseguiu vencer as disputas com os zagueiros do Goiás e ofereceu poucas alternativas aos seus companheiros no ataque. Sem conseguir fazer o pivô e tampouco ter espaço para finalizar, Pablo teve de se contentar com a fraca atuação. (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)