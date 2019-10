Veja quem foi bem e quem decepcionou pelo São Paulo contra o Fortaleza

4 /5 /5

Antony: em baixa, o jovem atacante do São Paulo tentou dribar seus marcadores de maneira exagerada, muitas vezes ignorando Juanfran pelo lado direito, que por vezes ofereceu boas opções de passe pela lateral. Como se não bastasse, Antony ainda desperdiçou um gol cara a cara com o goleiro do Fortaleza logo no início do segundo tempo, o que deixou a torcida furiosa. (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)