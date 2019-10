Veja quem foi bem e quem decepcionou pelo São Paulo contra o Cruzeiro

1 /5 /5

Igor Gomes: acionado no segundo tempo, o jovem meia mostrou mais uma vez por que merece uma chance como titular. Com a sua entrada, o São Paulo passou a ter uma postura de jogo mais agressiva, com jogadas mais dinâmicas, e aparecendo com mais frequência no campo de ataque. (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)