Veja quem foi bem e quem decepcionou pelo São Paulo contra o Binacional

3 /5 /5

Antony: de volta ao time titular após uma entorse no tornozelo esquerdo, o atacante tricolor não foi bem na hora de concluir a gol. No primeiro tempo, Antony perdeu uma oportunidade cara a cara com o goleiro Raúl e, assim como em outras ocasiões, pecou na precisão do arremate. (Foto: Ernesto BENAVIDES / AFP)