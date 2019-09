Veja quem foi bem e quem decepcionou no São Paulo contra o Inter

3 /5 /5

Liziero: alternando bons e maus momentos, o volante revelado em Cotia não foi bem neste sábado, no Beira-Rio. Atuando mais livre para criar jogadas de perigo, Liziero foi substituído logo no início do segundo tempo por Gabriel Sara, já que não encaixava nenhuma boa jogada. (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)