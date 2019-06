Veja os são-paulinos que foram bem e os que decepcionaram contra o Cruzeiro

1 /6 /6

Tiago Volpi saiu de campo neste domingo, no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no Pacaembu, como o melhor jogador do São Paulo em campo. O goleiro fez, pelo menos, quatro defesas difíceis para evitar a derrota de sua equipe e, ciente disso, acredita que foi seu melhor jogo com a camisa tricolor (Foto: Djalma Vassão/Gazeta Press)