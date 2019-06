Veja 7 razões para entender o momento difícil do São Paulo

3 /7 /7

Chico Lang - Chico Lang - O "caso São Paulo" é mais grave do que se pensa. E tem tudo a ver com a política do futebol. A podridão começou aí. Após a morte do folclórico Juvenal Juvêncio tudo desmoronou. Era ruim com ele, pior sem ele. Ninguém até hoje o substituiu à altura. O vazio não está no técnico, jogadores ou comissão. Está sim nós dirigentes, confusos, fora de sintonia, perdidos com a bola nas mãos ( Foto: Marcelo Ferrelli/Gazeta Press)