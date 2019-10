“Vai ser difícil dormir”, diz Antony após passeio do Palmeiras no Choque-Rei

Um dos principais nomes do São Paulo, Antony deixou o Allianz Parque desolado após a derrota por 3 a 0 sofrida para o Palmeiras, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Passada a partida, o jovem revelado em Cotia falou até em dificuldade para dormir nesta noite.

“Momento muito difícil, ainda mais perder um clássico dessa forma, momento de muita tristeza. Realmente, vai ser difícil dormir. Entendemos o lado do torcedor também. Vai ser difícil virar essa página, o sentimento agora é de muita tristeza”, afirmou Antony.

Quem também saiu bastante abalado com o revés para o Verdão foi Igor Gomes. Vindo de boas atuações com o São Paulo, o meia não conseguiu fazer a diferença contra o Palmeiras e comentou sobre a falta de concentração da equipe, um dos principais motivos para a oitava derrota do Tricolor no Allianz em novo jogos.

“Temos uma queda de concentração no jogo, e a gente acaba deixando de fazer gols, de produzir nosso jogo. Temos que ajustar essas coisinhas que vão fazer a gente decolar de uma vez”, ponderou.

Além de Antony e Igor Gomes, Luan foi outro garoto que começou a partida desta quarta-feira. Só que ao contrário da semifinal do Campeonato Paulista, desta vez a molecada de Cotia não incomodou o sistema defensivo do Palmeiras. Liziero, com desgaste muscular, foi cortado da lista de relacionados.