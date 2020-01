V. Bueno nega eficácia do Palmeiras: “Se tivessem sido eficazes, teriam ganhado”

Titular do ataque do São Paulo, Vitor Bueno não concordou com a opinião de que o Palmeiras foi melhor no clássico deste domingo, em Araraquara. Passado o empate sem gols na cidade do interior paulista, o camisa 12 expôs sua visão do Choque-Rei.

“Eficaz não foram. Se tivessem sido eficazes, teriam ganhado. O jogo foi parelho, a chance mais clara foi o São Paulo que teve. Foi muito parelho, eles jogaram com a torcida deles, conseguimos um ponto importante para o restante da temporada”, afirmou Vitor Bueno à TV Globo.

Neste domingo, o São Paulo iniciou a partida de forma intensa, mantendo a posse de bola e controlando as ações, entretanto, não conseguiu converter essa superioridade em chances de gol. O Palmeiras, por sua vez, adotou uma postura mais retraída, mas levava mais perigo quando se aproximava da meta de Tiago Volpi.

Apesar de o Palmeiras ter assustado mais ao longo dos 90 minutos, foi o São Paulo quem teve a melhor chance da partida. Logo no início do segundo tempo, Tiago Volpi lançou diretamente para Daniel Alves, que saiu cara a cara com o goleiro Weverton, livre da marcação, mas o jogador palmeirense fez a defesa para evitar a derrota do Verdão.

O próximo compromisso do Palmeiras é na quarta-feira, contra o Oeste, no Pacaembu, às 19h15 (de Brasília). Já o São Paulo permanece em Araraquara para encarar a Ferroviária, no mesmo dia, às 21h30, na Arena Fonte Luminosa.