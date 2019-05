Unanimidade no Tricolor, Antony vira baixa pela 1ª vez desde sua promoção

Antony desfalcará o São Paulo pela primeira vez desde que foi promovido ao time profissional. Liberado para defender a Seleção Brasileira sub-23 no Torneio Maurice Revello, antigo Torneio de Toulon, na França, o atacante rapidamente se tornou um dos principais nomes do Tricolor, porém, nesta quarta-feira, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, não estará em campo para ajudar sua equipe a tentar avançar na competição e só retorna após a Copa América.

Antony foi liberado para viajar com a Seleção Brasileira nesta segunda-feira após a derrota no clássico contra o Corinthians, no último domingo, em Itaquera. Convocado por André Jardine, treinador que o lançou ao profissional no São Paulo e que hoje dirige o time canarinho sub-23, o atacante espera voltar de Marselha convencido de que deu passos importantes rumo às Olimpíadas de Tóquio, que acontecerá no ano que vem.

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior no início de 2019, Antony foi alçado ao profissional no confronto com o Guarani, no dia 31 de janeiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Na ocasião, ele não foi acionado, mas, de lá para cá, o camisa 39 foi relacionado para 23 jogos, sendo titular em nada mais, nada menos que 18 confrontos.

Quando esteve em campo, Antony foi a principal alternativa ofensiva do São Paulo nos momentos mais adversos. Com o garoto atuando por 90 minutos, o Tricolor saiu de campo com a vitória em seis oportunidades, empatou oito jogos e foi derrotado em apenas quatro partidas, números que provam o quão produtiva pode ser a sua presença dentro das quatro linhas.

Sem o camisa 39 para os compromissos que restam ao São Paulo até a pausa para a Copa América, o técnico Cuca deverá contar com um trio de ataque composto por Everton, Pato e Toró na próxima quarta-feira, contra o Bahia, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova. Outra opção, o garoto Helinho corre por fora.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com