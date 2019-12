Trio do São Paulo convocado para a Seleção sub-23 será baixa no Paulista

Nesta segunda-feira, o técnico André Jardine divulgou a lista dos 23 jogadores que vão defender a Seleção Brasileira sub-23 na disputa do Pré Olímpico, que acontece entre os dias 18 de janeiro e 9 de fevereiro, na Colômbia. O São Paulo teve três jogadores lembrados, e assim terá desfalques no início da temporada.

O zagueiro Walce, o meio-campista Igor Gomes e o atacante Antony estão na lista de André Jardine, e terão de se apresentar no dia 3 de janeiro, na Granja Comary. Com isso, serão baixa nas cinco primeiras rodadas do Campeonato Paulista: 22/01, contra o Água Santa; 26/01, contra o Palmeiras; 29/01, contra a Ferroviária; 02/02, contra o Novorizontino e 09/02, contra o Santo André.

Walce não teve muitas oportunidades no time principal do São Paulo em 2019, mas é tratado com muita expectativa tanto pelos torcedores quanto pela comissão técnica tricolor. Igor Gomes e Antony, por outro lado, foram dois dos principais destaques na equipe no ano, e assim, serão baixas importantes para o técnico Fernando Diniz.

A estreia do São Paulo na temporada 2020 acontece no dia 22/01, diante do Água Santa, no Morumbi, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

