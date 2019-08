Tricolor treinará às 11h toda a semana para se aclimatar a horário de jogo

A comissão técnica do São Paulo mudou a rotina do elenco nesta semana por conta do duelo com o Grêmio, no próximo sábado, às 11h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores do Tricolor costumam treinar no CT da Barra Funda na parte da tarde, entretanto, graças ao fato de a partida contra o Grêmio acontecer às 11h, todas as atividades desta semana foram alteradas para o período da manhã.

Geralmente, a dieta dos jogadores também é mudada por conta do horário um tanto quanto incomum para partidas de futebol. Em casos como este, o elenco tem de acordar mais cedo e tomar um café mais reforçado no intuito de ter uma reserva energética considerável para gastar no decorrer do jogo.

Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o São Paulo já atuou às 11h (de Brasília) uma vez, na quinta rodada, contra o Bahia, no Morumbi. Na ocasião, o time comandado por Cuca ficou no empate sem gols com o Esquadrão de Aço, que mais tarde eliminaria o Tricolor na Copa do Brasil.

