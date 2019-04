Tricolores se recusam a receber medalhas, mas voltam atrás: “Mandamos buscar”

O elenco do São Paulo não queria receber as medalhas de vice-campeão paulista após a derrota por 2 a 1 para o Corinthians neste domingo, em Itaquera. A frustração dos jogadores, no entanto, foi superada, e eles acabaram subindo no palco montado no gramado após membros da diretoria e comissão técnica chamá-los de volta.

A situação foi um tanto quanto constrangedora. O vice-presidente da Federação Paulista de Futebol esperava o elenco do São Paulo junto de Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, presidente do Tricolor, que não sabia se seus atletas iriam cumprir o protocolo.

“A gente não sabe o protocolo, ficou todos os jogadores esperando. Tinham voltado cinco, mandamos buscar. Os jogadores estão sensíveis, tomaram gol em cima da hora, tinha jogador chorando. Perguntamos se não dava para entregar aqui [no vestiário] as medalhas, mas depois o pessoal resolveu entrar”, disse Cuca, após a partida.

Neste domingo o São Paulo tinha a chance de se igualar a Santos e Palmeiras em número de títulos paulistas (22) e quebrar um jejum de 13 anos sem erguer o troféu do Estadual. O fim da história, contudo, foi bastante frustrante, com Vagner Love marcando o gol da vitória corintiana aos 44 minutos do segundo tempo e dando fim ao sonho tricolor.

Agora, o São Paulo volta o foco para a estreia no Campeonato Brasileiro. O elenco volta a trabalhar na próxima terça-feira, quando dará início à preparação para o duelo com o Botafogo, marcado para o próximo sábado, às 16h (de Brasília), no estádio do Morumbi.