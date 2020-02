Tricolor se prepara para mudança brusca de rotina: “Sem tempo para ficar incomodado”

O São Paulo se prepara para mudar drasticamente sua rotina a partir da próxima segunda-feira. Esta será a última semana cheia para o elenco tricolor trabalhar intensamente e o técnico Fernando Diniz fazer ajustes em sua equipe, já que dia 5 de março o Tricolor estreia na Copa Libertadores, contra o Binacional, fora de casa.

Contando a partir do confronto com a Ponte Preta, no próximo domingo, no Morumbi, o São Paulo terá nada mais, nada menos que sete jogos em 21 dias no mês de março. Tendo de se dividir entre Campeonato Paulista e Copa Libertadores, o Tricolor terá a importante missão de provar a força de seu plantel, se mantendo forte nas duas frentes.

“O calendário cheio é algo que já vínhamos conversando desde o início de fevereiro, em que tínhamos que aproveitar cada treinamento, porque quando entrasse em março, a rotina de jogos ia ser muito grande. Então, é algo que a gente está encarando com naturalidade e não temos tempo para ficar incomodados com a questão dos jogos. Se vamos jogar bastante esse ano é porque são competições importantes, e muitas equipes gostariam de estar no nosso lugar”, comentou Tiago Volpi.

Dono da terceira melhor campanha do Campeonato Paulista, com 12 pontos, o São Paulo sabe que é preciso se manter nas primeiras colocações e garantir o quanto antes a classificação para o mata-mata, uma vez que a chance de faturar o Estadual é muito maior que a de qualquer outro campeonato que o time disputará em 2020. Em contrapartida, a Libertadores, obviamente, é a prioridade de qualquer clube brasileiro, e o Tricolor está no grupo da morte, junto de River Plate e LDU, além do Binacional. Por isso, para brigar pelas duas frentes, Diniz precisará de muito mais que 11 jogadores.

“Acho que o grupo foi formado de uma forma muito coerente e já pensando nisso, pensando que iria ser um ano de calendário com muitos jogos. Então, o grupo, com jogadores mais experientes, rapaziada mais jovem, que está bem ampla, pode fazer algo interessante, jogar todas as competições de maneira muito tranquila”, afirmou o goleiro tricolor.

Confira a maratona de jogos do São Paulo em março:

01/03: São Paulo x Ponte Preta – 16h (de Brasília)

05/03: Binacional x São Paulo – 21h (de Brasília)

08/03: Botafogo-SP x São Paulo – 16h (de Brasília)

11/03: São Paulo x LDU – 21h30 (de Brasília)

14/03: São Paulo x Santos – 19h (de Brasília)

17/03: São Paulo x River Plate – 21h30 (de Brasília)

21/03: São Paulo x Red Bull Bragantino – 16h (de Brasília)