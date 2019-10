Tricolor recebe visita do ex-atacante Reinaldo no CT: “Fico até emocionado”

Um dos grandes nomes do São Paulo no início dos anos 2000, Reinaldo visitou o CT da Barra Funda nesta segunda-feira após a vitória no clássico contra o Corinthians, por 1 a 0, no último domingo, no Morumbi. De volta ao clube que o fez chegar ao futebol europeu, o ex-atacante não escondeu a alegria ao rever velhos amigos.

“Passou um filme pela minha cabeça quando entrei no CT, porque o São Paulo foi um dos clubes mais importantes da minha carreira. Foi um momento feliz da minha vida. Fico até emocionado, porque realmente foi muito intenso o que vivi”, afirmou o ex-jogador.

Reinaldo chegou ao São Paulo mais precisamente em 2002. Revelado pelo Flamengo, o atacante emplacou uma parceria de sucesso com Luis Fabiano e juntos se sagram campeões do Super Campeonato Paulista daquela temporada. Ao todo, o ex-atacante disputou 81 jogos com o Tricolor, balançando as redes 39 vezes antes de se transferir para o Paris Saint-Germain em 2003.

“Vestir a camisa do São Paulo foi um dos maiores títulos da minha vida, e por isso queria ter conquistado mais troféus aqui. Lembro da torcida lotando o Morumbi, e isso ficou gravado na minha memória. Fiz muitas amizades também, como Kaká, Júlio Baptista e Jean. Poder reviver isso 16 anos depois é especial”, prosseguiu, antes de comentar sobre a parceria de sucesso com Luis Fabiano.

“Formamos uma dupla de ataque que me marcou bastante, porque o Luis Fabiano foi o melhor parceiro que tive, e olha que joguei com grandes nomes, como o França e Pauleta, no PSG. Fizemos muitos gols no Tricolor e deixamos uma história legal, levaremos isso para a vida toda”, concluiu.

