Treino do São Paulo tem reunião entre Cuca, Raí, Leco e conversa com o elenco

A sexta-feira do São Paulo foi agitada no Centro de Treinamentos da Barra Funda. De volta à capital paulista após a eliminação para o Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil, o time comandado por Cuca trabalhou nesta tarde visando o jogo contra o Cruzeiro, neste domingo, no Pacaembu. O destaque, no entanto, ficou para a presença da alta cúpula da diretoria Tricolor no gramado e uma conversa do treinador com o elenco.

Antes mesmo da atividade começar, Raí, diretor-executivo, o presidente Leco se reuniram com Cuca no interior do CT. Na reunião, o teor da conversa foi de cobrança, mas também de planejamento, assim como no encontro que aconteceu entre o treinador e o dirigente ainda em Salvador, após a eliminação na Copa do Brasil. Ambos, no entanto, apesar da pressão, seguem no cargo com respaldo do mandatário.

Passado o aquecimento, Cuca se reuniu com o elenco no fundo de um dos campos e teve uma conversa de 10 a 15 minutos. Posteriormente, em entrevista coletiva, o técnico revelou que o papo correu em clima tranquilo, a fim de passar confiança aos atletas para uma resposta rápida, já neste domingo, diante do Cruzeiro, no Estádio do Pacaembu, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Próximo do fim da reunião, Leco apareceu no gramado e acompanhou à distância o papo entre treinador e jogadores, seguido por Raí e Lugano. Depois, ao fim da atividade, o presidente se dirigiu ao centro do gramado para uma rápida conversa com o comandante.

Atividade tem Luan em campo; volante deve ser novidade

Na reapresentação do time no CT da Barra Funda após a eliminação frente ao time baiano na Copa do Brasil, a principal novidade foi o volante Luan. Fora de combate desde o Majestoso contra o Corinthians por conta de uma pancada no tornozelo direito sofrida durante um treino. Ativo durante todo o trabalho, o jovem jogador deve retornar ao time contra a Raposa, o que pode fazer com que Hudson retorne à lateral-direita.

Enquanto os titulares no revés para o Bahia realizaram um trabalho físico e regenerativo, os atletas que não iniciaram o embate focaram no trabalho técnico. Sob as orientações de Cuca e seus auxiliares, os jogadores trabalharam a transição e o toque de passes rápidos.