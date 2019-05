Toró ignora seca do ataque antes de decisão: “Isso não pode afetar a gente”

Provável titular do São Paulo nesta quarta-feira, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, Toró não parece se incomodar com o ruim desempenho ofensivo de sua equipe. Já são três partidas sem balançar as redes. A última vez que um atacante tricolor marcou gols foi contra o Goiás. Porém, o jovem revelado em Cotia garante que isso deve ser ignorado.

“A gente tem que fazer o nosso resultado, os gols, a gente não marca há três partidas, mas isso não pode afetar a gente, sabemos do tamanho do jogo que vai ser”, disse Toró em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

“Todos nós sabemos que é um jogo difícil, perdemos o primeiro jogo das oitavas, então vamos procurar fazer um bom jogo e trazer essa classificação lá de Salvador”, completou.

Sem contar com Antony, liberado para defender a Seleção Brasileira sub-23 no Torneio Maurice Revello, antigo Torneio de Toulon, na França, o São Paulo deve enfrentar o Bahia com um trio de ataque composto por Everton, Pato e Toró. Uma dupla formada por Toró e Pato é outra opção, mas o garoto sabe que o time terá de se adaptar por conta da ausência do camisa 39.

“O Antony vai fazer falta para a gente, é um jogador qualificado, sem palavras. Acho que o professor Cuca vai procurar alguém para compor no mesmo ritmo do Antony e espero que possamos fazer um bom jogo, trazer essa classificação”, prosseguiu.

Por fim, Toró projetou a postura do Bahia na partida decisiva desta quarta-feira. Para o São Paulo avançar na Copa do Brasil, precisará vencer por dois gols de diferença. Caso termine o tempo regulamentar com o triunfo por 1 a 0, a classificação será definida nas penalidades.

“Eles vão esperar a gente, jogo difícil, assim como no primeiro jogo, em que eles não saíram muito, jogaram no contra-ataque. Em Salvador não vai ser diferente, eles vão querer esperar a gente e sair no contra-ataque”, finalizou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com