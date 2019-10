Torneio de ex-jogadores no Morumbi terá Barcelona, Bayern, Borussia e São Paulo

Foi lançada nesta sexta-feira a Legends Cup, torneio que reunirá ex-jogadores de quatro equipes do mundo no estádio do Morumbi, no dia 15 de dezembro. A competição contará com Barcelona, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e São Paulo, e os responsáveis por anunciar essa nova competição garantem que ela não terá nada a ver com aquelas famosas peladas de fim de ano.

Quatro ex-jogadores brasileiros estiveram presentes no evento no Morumbi. Weverthon, Edmilson, Lugano, Mineiro e Zé Roberto representaram Borussia Dortmund, Barcelona, São Paulo e Bayern de Munique, respectivamente. Todos eles estarão presentes em dezembro no torneio quadrangular, que será uma ótima oportunidade para matar a saudade dos atletas que marcaram época nas últimas décadas.

“Essa é uma copa diferente do que vi nos últimos tempos, são quatro seleções, jogadores que defenderam muito bem seus clubes. A gente quando é embaixador do Barcelona vê a diferença de um clube quando está começando algo diferente em relação aos outros. Feliz de participar no meu país de um torneio tão importante. Não vai ser um jogo de pelada que passa no final do ano em que nove atacam e dois defendem. Já jogamos contra o Milan, Real Madrid, Manchester, o negócio não vai ser fácil, não. Os caras vão vir voando, porque ninguém vai querer perder esse torneio”, afirmou Edmilson, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira e atual embaixador do Barcelona.

Pelo lado do São Paulo, a expectativa é de um time extremamente forte. Lugano, responsável pelas “contratações”, preferiu não dar muitas pistas em relação ao elenco tricolor, mas já vem contatando nomes de respeito, como Careca, Silas, Müller, entre outros. Campeão mundial em 2005, Mineiro também estará presente na Legends Cup.

“A ideia é unir várias gerações de lendas do São Paulo, tem muitas gerações. Já falei com o pessoal, Silas, Careca, Muller, Kaká, Rogério [Ceni], Luis [Fabiano], que ainda não se aposentou. O São Paulo tem muitas lendas para fazer esse projeto exitoso, não só para dezembro, mas também para frente. A ideia é gerar um produto genuíno, vender ingressos, gerar retorno ao clube, fazer ação social, ajudar outros jogadores”, afirmou Lugano.

A competição será em um formato quadrangular e começa às 14h. Os vencedores das duas partidas disputam a final, enquanto os derrotados fazem a disputa pelo 3º lugar. Todas as partidas acontecem em um único dia. Cada time terá uma hora para descansar entre os jogos, com exceção do duelo pela medalha de bronze.

“Quando saí do Borussia Dortmund, não tive a possibilidade de voltar a Dortmund. Voltei depois de dez anos. Quando me chamaram para integrar esse time, vou ser sincero para você, foi uma das coisas mais bonitas que já vi na minha vida. A vontade deles [torcedores] de ver aqueles atletas que jogaram… são coisas que, para nós, são muito valiosas. Quando jogamos, não damos esse valor porque estamos concentrados, jogando quarta e domingo. Então, vai ser bem legal”, comentou Ewerthon, brasileiro ídolo do Borussia Dortmund.