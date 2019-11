Campanha contra Leco entra nos assuntos mais falados do mundo no Twitter

Na manhã desta quinta-feira, torcedores do São Paulo colocaram a hashtag “Somos 18 milhões de fora Leco” em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Brasil no Twitter. A campanha também apareceu entre os 10 assuntos mais falados do mundo. O protesto foi feito em resposta às declarações dadas pelo presidente na última quarta-feira, quando relevou as críticas que recebeu enquanto assistia o jogo de basquete do Tricolor com o Pinheiros.

Em entrevista à ESPN Brasil, Leco afirmou: “É desagradável, infelizmente é uma coisa encomendada. É um pequeno grupo de torcedores que ataca a gestão, eu entendo que de uma forma injusta”.

A fala do presidente do São Paulo não repercutiu bem entre os torcedores, que organizaram uma campanha no Twitter alegando que a insatisfação é maior do que o “pequeno grupo”.

Leco é um dos principais alvos das críticas da torcida são-paulina nos últimos anos. Além dos resultados esportivos abaixo do esperado, o presidente teve sua imagem desgastada ao se desentender com personagens importantes da história do clube, como Rogério Ceni, por exemplo. O mandato de Leco tem duração até 31 de dezembro de 2020.