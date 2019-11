Titular nos últimos 4 jogos, Vitor Bueno se consolida no São Paulo

Vitor Bueno, enfim, vem se consolidando como uma peça importante do São Paulo. Com a chegada de Fernando Diniz, o camisa 12 ganhou espaço e vem correspondendo às expectativas do treinador. Nos últimos quatro jogos, o meia-atacante começou jogando e marcou dois gols, ajudando de forma direita a equipe a se manter no G4 do Campeonato Brasileiro.

Desde a estreia de Fernando Diniz no São Paulo, Vitor Bueno não ficou de fora de um jogo sequer, seja entrando no decorrer da partida ou começando como titular. Já são nove rodadas seguidas que o meia-atacante não sabe o que é ficar os 90 minutos no banco de reservas.

Uma das provas de que Vitor Bueno vem aproveitando essa sequência de jogos pelo São Paulo sob o comando de Fernando Diniz é o fato de o jogador ter se tornado o vice-artlheiro da equipe no Campeonato Brasileiro, com quatro gols, mesmo tendo participado de somente 20 jogos na competição em 2019. À sua frente, apenas Pato e Reinaldo, com cinco tentos.

Com Everton retornando apenas em 2020, já que lesionou parcialmente o ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo, Vitor Bueno tem Toró como principal concorrente pelo lado esquerdo do campo, porém, o jovem atacante ainda retoma ritmo de jogo depois de também sofrer lesão recentemente.

Para a partida da próxima quinta-feira, contra o Fluminense, no Morumbi, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Igor Gomes, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. Para a vaga do camisa 26, a tendência é que o treinador são-paulino acione Hernanes, que provavelmente terá ao seu lado Antony, Tchê Tchê e Vitor Bueno no meio-campo.