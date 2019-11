Tiago Volpi rasga elogios a Fernando Diniz: “Melhor treinador que tive na carreira”

Nesta quinta-feira, às 20h30 (de Brasília), o São Paulo recebe o Vasco no Estádio do Morumbi para tentar dar fim a uma sequência de quatro jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. O retrospecto fez com que o técnico Fernando Diniz passasse a receber críticas de parte da torcida e imprensa. No entanto, o goleiro Tiago Volpi rasgou elogios ao treinador e o defendeu no comando do Tricolor.

“Sou suspeito para falar do Diniz. Particularmente, ele é o melhor treinador que tive na minha carreira até hoje. Então, justamente por esse motivo ficamos chateados em escutar certas coisas. Nós, que trabalhamos com ele diariamente, sabemos que muitas coisas ditas quanto ao trabalho dele não são verdades. Ele é um cara extremamente competitivo, competente e que nos dá todas as ferramentas possíveis para chegarmos no jogo e termos o melhor desempenho”, declarou o arqueiro em entrevista concedida no CT da Barra Funda nesta quarta-feira.

“Esses últimos quatro jogos a gente deu uma oscilada em questão de resultados, mas a gente espera ganhar do Vasco amanhã e contemplar essa parte do Diniz, porque é notório pra quem está trabalhando aqui todos os dias o grande treinador que ele é. A gente não tem dúvida nenhuma que ele vai ser um cara vencedor e a gente vai fazer de tudo que esse cara possa se tornar vencedor aqui no São Paulo”, acrescentou

Volpi ainda falou sobre a campanha do São Paulo no Morumbi em 2019, que está abaixo do esperado, reconhecendo que a equipe ficou devendo ao torcedor na temporada. O Tricolor possui o nono melhor desempenho como mandante entre os 20 clubes do Brasileirão.

“É a nossa casa, onde temos que ser mais fortes. Realmente, oscilamos muito durante o ano, não conseguimos ter o melhor aproveitamento possível dentro da nossa casa. Então, temos que tratar de fazer esses seis pontos e reverter essa situação, fazer valer o peso da nossa casa. Sabemos que estamos em dívida com o nosso torcedor”, disse.

Apesar disso, o arqueiro espera que os são-paulinos compareçam ao estádio para a apoiar a equipe. “É lógico que o torcedor está insatisfeito, com razão, pelo momento que temos passado principalmente nesses últimos quatro jogos. Mas também esperamos pelo apoio, porque eles são fundamentais para nós dentro de campo. Esperamos que eles estejam do nosso lado e nos ajudem para que possamos conquistar essa vitória. Se o campeonato terminasse hoje, estaríamos na zona de classificação direta para a Libertadores. Por mais que o ano não tenha sido tão bom, temos que nos apegar a isso agora. Temos que estar todos juntos para chegar a esse objetivo”, completou.

No momento, o São Paulo soma 54 pontos e ocupa o sexto lugar no Brasileirão. Como o Flamengo, campeão da Libertadores deste ano, e o Athletico-PR, campeão da Copa do Brasil, estão entre os primeiros colocados, a posição atualmente dá ao Tricolor uma vaga direta no torneio continental.