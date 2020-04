“Tenho o sonho de levá-lo para o Real”, diz Wagner Ribeiro sobre Igor Gomes

O empresário Wagner Ribeiro revelou o desejo de levar Igor Gomes para o Real Madrid. Embora tenha admitido que, pelo menos por enquanto, não houve qualquer tipo de proposta concreta por parte dos merengues, o agente do meia do São Paulo vê com bons olhos sua transferência para um dos maiores clubes do mundo.

Recentemente, foi veiculado na mídia espanhola o interesse do Real Madrid pelo Igor Gomes. O clube espanhol estaria inclinado a fazer uma proposta pelo atleta, no entanto, a pandemia causada pelo novo coronavirus acabou esfriando as tratativas.

“Eu trabalho com o Igor desde os 12 anos, ele está no radar de todos os grandes clubes da Europa. Ele foi titular do São Paulo, é, se trata de um jogador diferente, tem a performance que os europeus gostam, marca, arma a jogada, faz gols, dá assistência. É um jogador completo”, afirmou Wagner Ribeiro em entrevista ao Fox Sports.

“Especulou-se que o Real Madrid queria, eu disse que não era o momento de falar. Eu tenho um sonho de um dia leva-lo para o Real Madrid. Gosto do Real, e todo jogador almeja [jogar lá]. Não tem nada. Se houver a oportunidade, farei com o maior prazer”, completou o agente.

Aos 21 anos, Igor Gomes é presença frequente na Seleção Brasileira sub-23 e deve disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano que vem. O meio-campista também é titular absoluto de Fernando Diniz, vencendo, inclusive, a concorrência do ídolo Hernanes pela função de armador.