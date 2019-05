“Temos que melhorar muito”, diz Bruno Alves, consternado com eliminação

Um dos líderes do elenco do São Paulo, Bruno Alves saiu de campo consternado com a eliminação de sua equipe da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, ao perder novamente para o Bahia por 1 a 0, desta vez graças ao gol de Ernando, aos oito minutos do primeiro tempo, e falou sobre a evidente necessidade de melhora no Tricolor.

“Difícil, né? Um jogo aberto desde o início, eles tinham só o contra-ataque novamente. Acho que numa decisão o time teve oscilação em alguns jogos e agora é levantar a cabeça, porque o ano tem mais jogos. Temos que melhorar muito”, afirmou Bruno Alves à TV Globo.

Nesta quarta-feira o São Paulo voltou a exibir o futebol ineficiente mostrado nos últimos compromissos e mais uma vez foi refém da disciplina tática e contra-ataque letal do Bahia, que não decepcionou os mais de 30 mil torcedores que comparecem à Arena Fonte Nova.

Apostando em Helinho na vaga de Alexandre Pato, que iniciou no banco, o técnico Cuca novamente não conseguiu fazer sua equipe ser criativa. Antony, liberado para defender a Seleção Brasileira sub-23, foi um nome que fez falta em Salvador, embora o jovem também não tenha feito a diferença nos últimos jogos do São Paulo.

Agora, o Tricolor volta o foco no Campeonato Brasileiro, a única competição que terá para disputar até o final do ano. No próximo domingo, os comandados de Cuca recebem o Cruzeiro, às 16h (de Brasília), no estádio do Morumbi.