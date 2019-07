Tchê Tchê lamenta empate, mas vê São Paulo melhor contra o Palmeiras

O São Paulo até saiu na frente, mas foi surpreendido em um lance curioso e sofreu o empate contra o Palmeiras, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Na saída de campo, o meia Tchê Tchê analisou a partida, e viu crescimento na equipe durante a intertemporada.

“No meu ponto de vista a gente foi bem melhor. Eles melhoraram um pouco no segundo tempo, mas não merecíamos tomar o gol. Em um lance que não tem nem como explicar, eles tiveram sorte”, disse o jogador aos canais Premiere.

Tchê Tchê ainda complementou e também falou sobre as atividades feitas na intertemporada. Segundo ele, o trabalho já começa a dar resultados, mesmo com o empate com o rival.

“A gente fez o que foi proposto. Claro que dava para ter jogado um pouco melhor no segundo tempo. Trabalhamos forte durante essa intertemporada e acho que está dando resultado. É pensar no próximo jogo e tentar vencer”, finalizou.

O São Paulo ocupa o oitavo lugar com 15 pontos, e na próxima rodada encara a Chapecoense, novamente no Morumbi, no dia 22 às 20h.

