Série sobre chegada de Daniel Alves ao São Paulo concorre a prêmio

A contratação de Daniel Alves pelo São Paulo, no ano passado, chamou a atenção de todas as partes do mundo para o futebol brasileiro. A chegada do jogador ao seu time de infância gerou tanta expectativa que uma série foi produzida pelo The Players’ Tribune para contar os bastidores do momento.

O sucesso foi grande e, quase um ano depois da apresentação e estreia do jogador pelo clube, a produção foi indicada ao Webby Awards, a maior premiação para produções na internet. A série documental sobre este momento da carreira de Daniel Alves concorrerá na categoria de melhor série de esportes.

A produção audiovisual será avaliada e concorrerá a dois troféus: um a partir de um júri técnico formado pela academia do Webby e outro a partir de votação popular. Dessa forma, o São Paulo não perdeu tempo e convocou os seus torcedores nas redes sociais para votar.

A série conta alguns momentos de bastidores da chegada de Daniel Alves no Tricolor Paulista. Com narração do próprio jogador, os episódios mostram também momentos da vida fora de campo do camisa 10 são-paulino.