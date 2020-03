Sequência de derrotas não preocupa Diniz: “Nosso time está produzindo”

O São Paulo sofreu a sua segunda derrota consecutiva no último domingo. Depois do revés para o Binacional, pela estreia na Libertadores, o time comandado por Fernando Diniz acabou levando a pior para o Botafogo-SP, pelo Paulistão, mas o treinador parece não estar tão preocupado com o atual momento da sua equipe.

“Lá em Juliaca tivemos todas as chances de definir o jogo no primeiro tempo e no segundo tempo também jogamos melhor que o Binacional mesmo sentindo os efeitos da altitude. Não temos que focar nas derrotas, temos que pensar que o time tem jogado bem”, afirmou Diniz.

“Nossa posição no Paulista era para ser outra, muito por conta dos erros da arbitragem. A equipe está produzindo. Agora é focar no jogo contra a LDU. Teremos nossos jogadores mais frescos para fazer uma grande partida e conseguir uma grande vitória, que é o que nós queremos”, completou.

Prestes a encarar uma verdadeira decisão, o São Paulo terá dois dias para fazer os ajustes necessários para o confronto com a LDU, no Morumbi. O time equatoriano estrou com uma vitória por 3 a 0 sobre o River Plate e, na disputa direta pela classificação às oitavas de final da Libertadores, certamente não facilitará a vida do Tricolor na próxima quarta-feira.

“O São Paulo vive de decisões. Estando em um time desse tamanho, você sempre vai decidir alguma coisa. Não podemos perder pontos. A gente encara sempre o próximo jogo como uma grande decisão. Perdemos três pontos no Peru e precisamos encarar o jogo como tal”, concluiu.

Para a partida contra a LDU, o São Paulo deverá contar com força máxima, incluindo Juanfran e Vitor Bueno, poupados da estreia contra o Binacional. Além da dupla, os 10 titulares da partida da última quarta-feira também permaneceram na capital paulista se preservando para o confronto com os equatorianos.