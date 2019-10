Sem Luan, Diniz pode recuar Tchê Tchê, acionar Hudson ou “ressuscitar” Jucilei

O técnico Fernando Diniz terá uma escolha importante para fazer nesta semana. Sem Luan à disposição para a partida contra o Atlético-MG pelo fato de o volante ter recebido seu terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro, o comandante do São Paulo possui três opções para substituir seu titular no próximo domingo.

A primeira delas, que parece ser a mais natural, é recuar Tchê Tchê para atuar como primeiro volante. O jogador que trabalhou com Fernando Diniz no Audax se destaca pelo bom passe e versatilidade, características que dariam mais qualidade à saída de bola do São Paulo em um duelo bem mais difícil que os das últimas rodadas.

Outra alternativa para Fernando Diniz é a entrada de Hudson, com Tchê Tchê sendo mantido como segundo volante. O camisa 25 atuou como titular pela última vez há quase dois meses, na derrota para o Internacional, no Beira-Rio, quando o time ainda era comandado por Cuca. Antes disso, ele vinha sendo escalado como lateral-direito, contudo, disse à comissão técnica que não desejava seguir improvisado no setor.

A opção menos provável é a escolha por Jucilei. Dispensado por Cuca para procurar um novo clube para jogar, o volante chegou a treinar por conta própria no Rio de Janeiro, mas não encontrou qualquer time disposto a contratá-lo. Desta maneira, ele retornou ao Tricolor, onde passou a trabalhar em horários alternativos aos do elenco, mas com a chegada de Fernando Diniz, acabou reintegrado.

Tido como um dos pilares do time de Diego Aguirre, no ano passado, Jucilei entrou em campo apenas sete vezes na atual temporada, a maioria delas pelo Campeonato Paulista. O último jogo do volante com a camisa do São Paulo foi a partida de volta da final do Estadual, contra o Corinthians, em Itaquera. Ou seja, o jogador não atua profissionalmente há mais de seis meses.

A provável escalação do São Paulo para o confronto com o Atlético-MG, que marcará o reencontro de Vagner Mancini com seu ex-clube, deverá ser composta por Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê; Antony, Liziero, Igor Gomes e Vitor Bueno; Pato.

