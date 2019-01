Sem Diego Souza, Tricolor divulga relacionados para estreia no Paulista

O São Paulo divulgou nesta sexta-feira a lista de relacionados para o duelo com o Mirassol, válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista, às 19h30 (de Brasília) deste sábado, no estádio do Pacaembu. O destaque é a ausência de Diego Souza, artilheiro do Tricolor em 2018 e que chegou a treinar nas dependências internas do CT da Barra Funda nesta semana alegando dores na panturrilha esquerda.

Apesar de estar livre do incômodo físico, uma vez que trabalhou com o restante do elenco na última quinta, o camisa 9 do São Paulo foi poupado e deve ficar à disposição apenas para o confronto com o Novorizontino, na segunda rodada do Paulistão, na próxima quinta-feira, fora de casa.

Hernanes é outro destaque que só deve estrear oficialmente em Novo Horizonte. O Profeta só apareceu no BID nesta sexta-feira e perdeu o prazo para ser regularizado, uma vez que a Federação Paulista de Futebol exigiu que os clubes inscrevessem seus atletas até as 19h (de Brasília) da última quinta.

Como o volante Luan, o meia Igor Gomes, o atacante Toró e o zagueiro Walce estão no Chile com a Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria, esses atletas também não constam na lista de relacionados. Biro Biro, que rescindiu contrato de forma unilateral com o Shanghai Shenxin, da China, aguarda regularização.

Confira a lista de relacionados do São Paulo para a partida contra o Mirassol:

Goleiros: Jean e Tiago Volpi

Laterais: Bruno Peres, Igor Vinícius, Léo e Reinaldo

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda e Bruno Alves

Volantes: Araruna, Hudson, Jucilei, Liziero e Willian Farias

Meias: Everton Felipe, Everton e Nene

Atacantes: Brenner, Gonzalo, Helinho e Pablo