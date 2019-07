Sem Antony em campo, São Paulo segue preparação para o Choque-Rei

Na tarde desta quinta-feira, o elenco do São Paulo se reapresentou o Centro de Treinamento da Barra Funda tendo em vista o clássico do próximo sábado, diante do Palmeiras, às 19h (horário de Brasília), no Morumbi, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

A imprensa só teve acesso aos 15 primeiros minutos da atividade, que teve como destaque a ausência de Antony. O jogador foi poupado por conta da carga excessiva de treinamentos, e realizou apenas um trabalho interno na academia. De acordo com a assessoria do clube, contudo, o atacante não preocupa para o Choque-Rei deste final de semana.

Pablo, recuperado de uma lesão nas costas; Raniel, recém-contratado; e Lucas Fernandes, que retornou ao Tricolor depois de ser emprestado ao Portimonense-POR, treinaram sem limitações. A tendência, no entanto, é que apenas o camisa 9 comece entre os onze titulares diante do Palmeiras.

No pouco tempo que a imprensa teve acesso ao treinamento, foi possível observar apenas um trabalho de troca de passes e movimentação. Assim, o técnico Cuca segue adotando um certo mistério em relação ao time que entra em campo na partida deste sábado. O comandante ainda terá a atividade desta sexta-feira para definir a escalação.

*Especial para a Gazeta Esportiva