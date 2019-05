Sem a presença de Raí, Cuca tem conversa individual com atletas

O São Paulo se reapresentou na tarde desta segunda-feira após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. Com os titulares fazendo um trabalho regenerativo, apenas os reservas e aqueles que entraram no decorrer do duelo foram a campo, porém, um pouco antes, o técnico Cuca teve uma conversa individual com alguns jogadores.

Insatisfeito com detalhes mostrados no Majestoso, Cuca chamou em sua sala alguns jogadores para dar instruções. O diretor de futebol do São Paulo, Raí, não participou dessas conversas por estar na França, onde participa de um evento da Fundação Gol de Letra e de um simpósio com dirigentes de outros clubes estrangeiros – ele retorna na manhã desta terça.

Nesta segunda-feira Alexandre Pato, Tchê Tchê e companhia fizeram um trabalho regenerativo no CT da Barra Funda e foram vistos apenas correndo em volta dos gramados quando a imprensa teve acesso às atividades. Dos titulares, apenas Antony não esteve presente, já que foi liberado para defender a Seleção Brasileira sub-23 no Torneio de Toulon.

Titulares no Majestoso fazem apenas um trabalho regenerativo. Reservas e aqueles que entraram no decorrer do clássico treinam normalmente #GazetaTricolor pic.twitter.com/HaLoT34WRY — Marcelo Baseggio (@celobaseggio) May 27, 2019

Enquanto isso, os reservas e aqueles que foram acionados no decorrer do Majestoso do último domingo trabalharam com bola. A boa notícia ficou por conta de Luan, que não reuniu condições de jogo no clássico contra o Corinthians, mas voltou a treinar normalmente e deve ficar à disposição de Cuca para a decisão contra o Bahia, na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil.



No treinamento desta segunda-feira, Cuca adotou uma postura mais discreta, se limitando a observações na beira do gramado enquanto seu auxiliar, Daniel Cerqueira, coordenou o ritmo das atividades. Primeiro os atletas participaram de um trabalho de movimentação e conclusão, sem marcadores. Depois, fizeram um coletivo em campo reduzido, com Hernanes atuando como coringa.

Já no final do treinamento, Nenê foi ao chão e recebeu atendimento médico ainda no gramado. Tentando se recuperar, o meia acabou sendo o primeiro a abandonar a atividade, visando se preservar para o importantíssimo confronto da próxima quarta-feira.

Para a decisão contra o Bahia, pela volta da Copa do Brasil, o São Paulo contará com os retornos de Luan e Toró, que não participou do clássico contra o Corinthians por estar cumprindo suspensão automática. Em contrapartida, Antony, Pablo, Liziero, Rojas e Carneiro.

O São Paulo volta a trabalhar nesta terça-feira, novamente na parte da tarde, antes da viagem para Salvador, que acontece logo em seguida. Para avançar na Copa do Brasil, o time do técnico Cuca terá de vencer o rival por dois gols de diferença. Em caso de um triunfo simples, por 1 a 0, a partida será decidida nos pênaltis.

