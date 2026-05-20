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São Paulo x Bragantino: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Paulistão F

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Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 20/05/2026 às 20:00

O São Paulo entra em campo na noite desta quinta-feira para a disputa da terceira rodada do Paulistão F. O Tricolor receberá o Red Bull Bragantino no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia, às 21h (de Brasília).

Onde assistir

  • TV: SporTV

 

Situação na tabela

  • São Paulo - 3 pontos em um jogo - 4º lugar
  • Red Bull Bragantino - um ponto em dois jogos - 7º lugar

 

Prováveis escalações

São Paulo: Carlinha; Calderan, Tay, Rafa Soares e Bia Menezes; Serrana, Cris, Karla Alves e Aline; Crivelari e Vitorinha
Técnico: Thiago Viana

Red Bull Bragantino: Thayla; Catarina, Ambrozio, Jé Soares e Tamires; Marzia, Mylena e Rafa Mineira; Miriã, Lurdinha e Del Trecco
Técnico: Humberto Simão

Arbitragem

  • Árbitra: Ana Caroline D’eleuterio
  • Assistentes: Bruno Silva de Jesus e Leandra Aires Cossette
  • VAR: Adeli Mara Monteiro

 


 

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