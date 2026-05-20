São Paulo x Bragantino: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Paulistão F

O São Paulo entra em campo na noite desta quinta-feira para a disputa da terceira rodada do Paulistão F. O Tricolor receberá o Red Bull Bragantino no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia, às 21h (de Brasília).

Onde assistir

TV: SporTV

☑️ Últimos ajustes para a próxima rodada do Paulistão F! 📸 Aline Fiuza / São Paulo FC#FutebolFemininoTricolor #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/cmz7ULdDis — São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) May 20, 2026

Situação na tabela

São Paulo - 3 pontos em um jogo - 4 º lugar

lugar Red Bull Bragantino - um ponto em dois jogos - 7 º lugar

Prováveis escalações

São Paulo: Carlinha; Calderan, Tay, Rafa Soares e Bia Menezes; Serrana, Cris, Karla Alves e Aline; Crivelari e Vitorinha

Técnico: Thiago Viana

Red Bull Bragantino: Thayla; Catarina, Ambrozio, Jé Soares e Tamires; Marzia, Mylena e Rafa Mineira; Miriã, Lurdinha e Del Trecco

Técnico: Humberto Simão

Arbitragem

Árbitra: Ana Caroline D’eleuterio

Ana Caroline D’eleuterio Assistentes: Bruno Silva de Jesus e Leandra Aires Cossette

Bruno Silva de Jesus e Leandra Aires Cossette VAR: Adeli Mara Monteiro



