São Paulo volta de ônibus e Dorival terá só um dia para ajustar time

Nada está sendo fácil para o São Paulo. A equipe, que está em situação delicada no Campeonato Brasileiro, terá pouco tempo de descanso antes do seu próximo desafio. Isso porque a delegação tricolor se viu obrigada a cair na estrada de ônibus nesta segunda-feira para retornar à capital paulista, um dia depois da derrota por 2 a 0 para a Chapecoense, em Santa Catarina.

A princípio, os são-paulinos voltariam de avião na noite do último domingo, logo após a partida. No entanto, em função do clima de Chapecó, a aeronave que levaria a delegação não teria as mínimas condições de deixar Santa Catarina.

Sem vagas no voos seguintes, o clube optou pela alternativa mais óbvia: fretou um ônibus, que deixou Chapecó logo pela manhã. Sendo assim, a comitiva tricolor passará o dia viajando e deverá desembarcar em São Paulo apenas à noite.

Chegando ao CCT da Barra Funda, os jogadores poderão descansar. Mas por pouco tempo. Na terça-feira à tarde, o elenco se reapresentará para o único treino antes do duelo contra o Vasco, nesta quarta, às 21h45 (de Brasília), no Morumbi.

A tendência é que o técnico Dorival Júnior comande uma atividade leve para não aumentar o desgaste físico dos atletas. Na última sexta-feira, por exemplo, o treinador apenas posicionou os jogadores em campo, falou sobre o que viu de errado no empate com o Atlético-GO, na quinta passada, e passou orientações acerca de situações que poderiam ocorrer no jogo de Chapecó. Tudo sem bola.

Com apenas 12 pontos ganhos em 14 partidas, o São Paulo é o 18º colocado do Brasileirão, do qual está na zona de rebaixamento há quatro rodadas. A equipe ainda amarga um jejum de nove jogos sem vitórias. Neste período, acumulou seis derrotas e três empates.