São Paulo volta ao trabalho com foco em finalizações após empate com CSA

O São Paulo voltou ao trabalho nesta segunda-feira após o empate em 1 a 1 com o CSA, no último domingo, no estádio do Morumbi. Com apenas os reservas à disposição, o técnico Cuca promoveu uma atividade que teve bastante foco em finalizações, já que o desempenho ofensivo de sua equipe está aquém das expectativas.

Enquanto os reservas trabalharam em campo, os titulares participaram de um treino regenerativo nas dependências internas do CT da Barra Funda. Até mesmo os que atuaram apenas em parte do jogo contra o CSA, casos de Alexandre Pato e Igor Gomes, não aparecem no gramado, com exceção de Toró.

Após um circuito físico como aquecimento, os jogadores do São Paulo participaram de uma atividade em que tinham de cruzar para a área e em outro momento finalizar para o gol. Todos os atletas, independentemente da posição, trabalharam esses dois fundamentos.

Posteriormente, o grupo foi dividido em quatro equipes que tinham de se revezar entre dois campos reduzidos. Todos os times se enfrentavam em duelos em que era exigida bastante intensidade por parte dos atletas. Cuca esteve a todo momento na beira do perímetro orientando seus atletas e analisando cada um.

Agora, jogadores são divididos em 4 equipes. 3 contra 3 em campo reduzido #GazetaTricolor pic.twitter.com/oQEicj612x — Marcelo Baseggio (@celobaseggio) September 16, 2019

Nesta terça-feira, o treinador do São Paulo terá pela primeira vez todo o elenco à sua disposição, algo inédito desde que a diretoria, enfim, garantiu que o grupo havia sido fechado. Com Igor Vinícius e Hudson de volta depois de cumprirem suspensão automática na última rodada, Cuca terá o privilégio de colocar a equipe que considera ideal para o confronto com o Botafogo.

Precisando reagir neste segundo turno, o Tricolor dará o primeiro passo na segunda metade do Campeonato Brasileiro no próximo sábado, quando visita o Botafogo, às 11h (de Brasília), no Engenhão. O São Paulo é o atual sexto colocado, com 32 pontos, e corre o risco de sair do G6 em caso de mais um tropeço e uma vitória do Bahia, que figura em sétimo, com 31 pontos.