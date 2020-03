São Paulo vende opção de compra de atacante de Cotia ao Barcelona

Precisando ganhar dinheiro em negociações para não terminar o ano em prejuízo, o São Paulo vendeu a opção de compra do atacante Gustavo Maia ao Barcelona. O clube espanhol pagou cerca de R$ 5 milhões para adquirir a preferência na contratação do jogador revelado pelas categorias de base do Tricolor.

A informação foi revelada por Alexandre Pássaro, gerente executivo do São Paulo, em entrevista à ESPN Brasil. O dirigente ainda afirmou que o time do Morumbi pode faturar até R$ 25 milhões com Maia.

“Vendemos uma opção de compra por cerca de R$ 5 milhões do Gustavo Maia, que jogou a Copinha com a gente, para que o Barcelona possa comprar no meio do ano, caso queira, por mais um valor fixado, totalizando aí cerca de R$ 25 milhões”, disse Pássaro.

“A gente só vendeu a opção, se o Barcelona não exercer até 30 de junho a gente apenas ganhou esse dinheiro. Não tem nenhum reflexo no clube, é mais uma dessa modalidade em que a gente busca de tentar criar dinheiro sem que necessariamente a gente perca o jogador naquele instante”, completou.

Por fim, Pássaro ainda contou que o Barcelona atrasará o pagamento dos R$ 5 milhões. O prazo era quarta-feira, porém a interrupção do calendário por conta do coronavírus trouxe complicações para as finanças dos clubes pelo mundo.

“Hoje inclusive tínhamos um valor a receber do Barcelona, recebi um e-mail dizendo que vai atrasar. Não quer dizer que não tem dinheiro, tem que entender quando a Uefa vai fazer o repasse, quando ele terá uma receita nova”, finalizou.

Apesar do São Paulo ter sido eliminado nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Gustavo Maia se destacou e apresentou um bom futebol. O atacante disputou sete partidas e marcou três gols.