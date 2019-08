São Paulo vende mais de 30 mil ingressos para o jogo contra o Grêmio

O São Paulo anunciou na manhã desta quinta-feira a venda antecipada de 32 mil ingressos para o confronto com o Grêmio, que ocorre no próximo sábado, no Morumbi. Com 30 pontos, o Tricolor espera fazer o dever de casa para encostar no topo da tabela.

Mesmo passando por problemas na compra de ingressos no início da semana, a torcida do São Paulo promete comparecer em peso, e a expectativa é de que, pelo terceiro jogo consecutivo, mais de 40 mil pessoas estejam no Morumbi.

\o/ Bom dia, torcida maravilhosa! Já são mais de 32 mil ingressos vendidos para São Paulo x Grêmio. Você não vai ficar fora, né?! Garanta o seu lugar: https://t.co/SZ6QUuf6Bl#EstaremosSempreJuntos#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/vGRchv28Wc — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 29, 2019



A média de pagantes do Tricolor no Brasileirão é de aproximadamente 35 mil pessoas, em um total de oito jogos realizados como mandante.

O duelo entre São Paulo e Grêmio é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Tricolor Paulista vem de uma derrota, os gaúchos chegam embalados com a classificação na Libertadores.

