São Paulo vende 45 mil ingressos e fica perto de mais um recorde

Não faltará apoio para o São Paulo na partida contra o Cruzeiro, neste domingo, às 11 horas (de Brasília), no Morumbi. Na parcial divulgada na manhã desta sexta-feira, o clube informa que 45 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para a rodada que inaugura o returno do Campeonato Brasileiro.

Entradas para arquibancadas, cadeiras e setor térreo estão esgotadas. Restam apenas bilhetes para camarotes (alguns à venda online) e cativas (proprietários). Para a torcida da Raposa, as vendas ocorrerão apenas no domingo, dia do jogo, das 9 horas às 11h45, nas bilheterias do portão 5.

Há a expectativa, portanto, de nova quebra de recorde de público do Brasileirão. A marca atual, inclusive, pertence ao próprio São Paulo, que levou 53.635 torcedores na derrota por 2 a 1 para o Coritiba, no último dia 3. O recorde anterior também era do time do Morumbi, que havia jogador com o Grêmio em casa diante de 51.511 espectadores.

Será mais uma amostra de que a torcida tricolor comprou a ideia de ajudar a equipe na luta contra a zona de rebaixamento. Passadas 19 rodadas, o São Paulo ocupa o 17º lugar, com apenas 19 pontos ganhos. Um triunfo sobre os mineiros, porém, tira o time dessa situação incômoda momentaneamente, já que a Chapecoense não jogará na rodada.