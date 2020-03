São Paulo vende 39 mil ingressos antecipados para jogo da Libertadores

O São Paulo vendeu 39 mil ingressos antecipados para a estreia do time no Morumbi pela Copa Libertadores. O Tricolor encara a LDU-EQU, às 21h30 desta quarta-feira, pela 2ª rodada da fase de grupos.

Só restam ingressos para a arquibancada vermelha e cadeiras dos anéis intermediário e térreo. A venda é feita na internet e em três pontos físicos: Morumbi, Anacleto Campanella e Rua Javari. Por ordem da Conmebol, os bilhetes não poderão ser comercializados no estádio são-paulino no dia do jogo.

O público será o melhor do Tricolor na temporada. A equipe de Fernando Diniz luta para se recuperar após derrota na estreia do torneio sul-americano. Zerado, os brasileiros ficam atrás da LDU, que bateu o River Plate por 3 a 0, e do Binacional na tabela.