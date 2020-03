São Paulo vende 30 mil ingressos antecipadamente para duelo com a LDU

O São Paulo anunciou na tarde desta segunda-feira a venda de 30 mil ingressos para o duelo com a LDU, quarta, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi. Tendo pela frente um confronto direto pela classificação às oitavas de final da Copa Libertadores, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz tentará aproveitar essa atmosfera favorável para dar fim à sequência de derrotas.

Não há mais ingressos para as arquibancadas amarela, azul e laranja. Para este setor mais barato, só a única opção é a arquibancada vermelha, que sai por R$ 100. Quem ainda não garantiu bilhetes para o jogo contra a LDU, também tem pode optar pelas cadeiras térreas e superiores, com valores mais salgados.

A expectativa é não só de Morumbi cheio na próxima quarta-feira, mas também de quebra de recorde. Por enquanto, o melhor público do São Paulo neste ano foi no clássico contra o Corinthians, em que mais de 44 mil pessoas estiveram presentes nas arquibancadas, mas, como mais de 30 mil entradas já foram vendidas antecipadamente para o duelo com a LDU, a tendência é que essa marca seja ultrapassada.