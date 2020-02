São Paulo venceu Corinthians só três vezes nos últimos dez anos pelo Paulistão

O São Paulo encara neste sábado o primeiro clássico contra o Corinthians do ano. No Morumbi, os times se reencontram no Campeonato Paulista depois da final do ano passado, vencida pelo Timão. Além desse fantasma, o Tricolor tenta reverter um retrospecto ruim contra o rival alvinegro no estadual.

Nos últimos dez anos, o São Paulo só venceu o Corinthians em três oportunidades pelo Paulistão. Desde então, foram 17 jogos, 10 triunfos corintianos e outros quatro empates.

Em 2011, na Arena Barueri, o Tricolor comandado por Paulo César Carpegiani bateu o rival por 2 a 1, pela fase de grupos, na partida que marcou o 100° gol de Rogério Ceni e a quebra de uma sequência de quatro anos sem vitória.

Em 2014, fora de casa e também na fase de grupos, o São Paulo mais uma vez foi melhor no Majestoso. Comandado por Luís Fabiano, o time venceu por 3 a 2 no jogo que também ficou marcado pelos dois gols contra do zagueiro Antônio Carlos.

A última vitória do Tricolor contra o Corinthians no Paulistão foi em 2018. Pelo jogo de ida da semifinal, no Morumbi, a equipe ganhou por 1 a 0, gol de Nenê. Na volta, em Itaquera, o São Paulo acabou eliminado nos pênaltis.

Neste sábado, mais um capítulo dessa história. Fernando Diniz e seus comandados recebem o alvinegro de Tiago Nunes, às 19h.