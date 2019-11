São Paulo vence o Palmeiras no jogo de ida da final do Paulista Sub-17

Abrindo a final do Campeonato Paulista Sub-17, o São Paulo venceu o Palmeiras no Morumbi na manhã deste sábado. Os garotos do Tricolor aproveitaram o fator casa e abriram uma vantagem de 2 a 0.

Logo nos minutos iniciais da primeira etapa, o São Paulo já conseguia criar boas chances no ataque. A equipe, no entanto, não conseguiu ser efetiva nas finalizações, fazendo com que os 45 minutos iniciais terminassem em 0 a 0.

No Morumbi, São Paulo vence o Palmeiras na primeira partida da final do Paulista Sub-17 #VamosSãoPaulo 🇾🇪 Saiba mais: https://t.co/FmZn6LO0K0 📸 Anderson Rodrigues/saopaulofc.net pic.twitter.com/RGKOjQ3gi9 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 16, 2019

O Tricolor foi abrir o placar apenas aos 21 minutos do segundo tempo, com Juan, que ganhou uma dividida no alto com o goleiro do Palmeiras. O segundo gol veio aos 36, com Thiago marcando contra.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (20), às 11h30 (de Brasília), no Estádio do Pacaembu. O Palmeiras precisa, ao menos, devolver o placar para manter vivo o sonho do título.