São Paulo treina com duas novidades no CT da Barra Funda

Depois do empate contra o Novorizontino, o São Paulo inicia a semana de preparação para a próxima rodada do Campeonato Paulista com novidades. O elenco ganha mais dois integrantes, o atacante Santiago Tréllez e o meio-campista Rodrigo Nestor. Ambos podem ser utilizados por Fernando Diniz na sequência da temporada.

Inicialmente, Tréllez, de 30 anos, havia sido liberado pela diretoria para buscar um novo clube, depois de uma passagem por empréstimo pelo Internacional no ano passado. O jogador foi contratado em 2018 pelo Tricolor, mas não brilhou em seu primeiro período no Morumbi.

Já Rodrigo Nestor, de 19 anos, é cria de Cotia e estava no radar de Fernando Diniz desde o ano passado. O jogador foi liberado, porém, para disputar a Copa São Paulo pelo clube do Morumbi. Ele teve atuação limitada na competição em função de uma lesão.

O São Paulo volta a campo no domingo pelo Paulistão. O time do Morumbi enfrenta o Santo André, no ABC, a partir das 16 horas.