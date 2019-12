São Paulo terá economia milionária em troca de Raniel por Bueno

A diretoria do São Paulo conseguiu economizar uma quantia milionária na troca de Raniel por Vitor Bueno com o Santos, concretizada na noite desta quarta-feira. O Tricolor desembolsará, na prática, R$ 13 milhões para contar com o meia-atacante pelos próximos quatro anos, ao invés de exercer a cláusula de R$ 55 milhões que havia no contrato para tê-lo em definitivo.

Contratado a pedido de Cuca, Raniel custou R$ 13 milhões ao São Paulo, que pagaria esse valor a partir de 2020. Cedendo o jogador ao Santos, que adquiriu 50% de seus direitos econômicos, o Tricolor também terá 50% dos direitos econômicos de Vitor Bueno, mas não precisará pagar R$ 22,5 milhões, que seria a metade dos R$ 55 milhões previstos no contrato para a compra do meia-atacante.

Embora não conte com 100% dos direitos econômicos de Vitor Bueno, o São Paulo atingiu o objetivo de contar com o jogador pelos próximos quatro anos, mas com o importante detalhe de estar economizando milhões de reais. O camisa 12 tricolor, que terminou o ano como artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro, com seis gols, tinha contrato de empréstimo com o clube do Morumbi até o final da próxima temporada e, na prática, acabou custando “apenas” R$ 13 milhões.

O negócio se torna ainda mais vantajoso pelo fato de a troca envolver um jogador que não vinha sendo muito aproveitado pelo São Paulo. Raniel chegou a ser titular com o técnico Cuca logo que chegou por conta da lesão de Pablo, mas, com a saída do treinador e o retorno do camisa 9, o jovem vindo do Cruzeiro acabou caindo no ostracismo e sendo subutilizado.

Na contramão de Raniel, Vitor Bueno cresceu consideravelmente com a chegada de Fernando Diniz e se tornou titular incontestável, vencendo a concorrência de Alexandre Pato pelo lado esquerdo do ataque.

Como se não bastasse o valor milionário poupado pela diretoria são-paulina, no acordo também está previsto que os R$ 13 milhões que o Tricolor tem a pagar por Raniel poderá começar a ser quitado a partir de 2021, e não em 2020, como estava inicialmente acordado. Desta maneira, o São Paulo ganha tempo para arcar com uma dívida grande e se reestruturar financeiramente