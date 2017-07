Após tropeços, São Paulo tenta minimizar fracasso em série ‘fácil’

O São Paulo precisa derrotar o Vasco da Gama nesta quarta-feira para minimizar o fracasso que está sendo o seu desempenho recente diante de equipes teoricamente mais fracas no Campeonato Brasileiro. Nos últimos dois jogos, o Tricolor apenas empatou com o lanterna Atlético-GO e perdeu para a Chapecoense, que voltou a respirar no torneio. Tivesse somado ao menos quatro pontos, estaria fora da zona de rebaixamento, da qual não consegue se livrar há quatro rodadas.

Superando o time cruz-maltino, os tricolores deixarão a zona de descenso ao final da rodada, caso a Ponte Preta seja derrotada pelo Coritiba no Moisés Lucarelli e o Avaí não vença o Corinthians em Florianópolis. Com 12 pontos ganhos em 14 partidas, o São Paulo ocupa a 18ª posição do Brasileirão, enquanto os catarinenses aparecem no 17º lugar, com 13 pontos. Já a equipe de campinas figura na 16ª posição, com 15.

Além disso, claro, o São Paulo visa findar um jejum de nove jogos sem vencer. O último triunfo ocorreu há mais de um mês, no dia 8 de junho, pela longínqua quinta rodada, no Morumbi: 2 a 0 no Vitória.

No clube do Morumbi, a urgência em voltar a vencer aumenta em função da dura sequência que lhe é reservada na competição. Depois de encarar o Vasco, os são-paulinos terão pela frente o vice-líder Grêmio, no Morumbi, e o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

“O São Paulo precisa de uma vitória para ter uma confiança maior. Tivemos novamente umas situações muito boas, que não se completam, porém. Talvez seja esse o caminho para encontrar soluções”, ressaltou Dorival Júnior, após a derrota para a Chapecoense, no domingo.

Para piorar, o comandante são-paulino terá pouco tempo para ajustar a equipe antes do confronto com o Vasco. Devido às más condições climáticas em Chapecó, a delegação tricolor voltou à capital paulista apenas na noite de segunda-feira, após longa viagem de ônibus.

Isso posto, o treino da tarde desta terça-feira será o único de preparação para um jogo que ganhou contornos de decisão no Morumbi. “Temos de tirar força de onde não temos para sair dessa situação”, atestou Dorival, que em dois jogos ainda não comemorou vitórias no comando do São Paulo.