São Paulo tem vantagem para enfrentar o Binacional, primeiro adversário na Libertadores

Com o início do ano de 2020, o São Paulo já começa a pensar no principal objetivo da temporada: a Copa Libertadores da América. E o primeiro adversário do Tricolor é o Binacional, do Peru, no dia 5 de março (quinta-feira), às 23h (de Brasília), em Juliaca. Para o confronto, a equipe do Morumbi tem um grande trunfo, pois jamais perdeu para times peruanos.

O São Paulo nunca chegou a enfrentar o rival da primeira rodada, mas contra clubes do país foram 26 jogos, com 18 vitórias são-paulinas e oito empates, além de 56 gols marcados e 20 sofridos. Pela Libertadores, o Tricolor encarou times do Peru em 12 oportunidades, somando nove triunfos e três empates.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A última vez que a equipe do Morumbi duelou com um peruano foi em 2016, pela fase preliminar do principal torneio do continente. Na ocasião, o time comandado por Edgardo Bauza disputou a vaga com o César Vallejo. No jogo de ida, em Trujillo, empate em 1 a 1, com gol marcado por Jonathan Calleri. Na volta, o atacante Rogério marcou o tento da vitória são-paulina por 1 a 0, resultado que garantiu a classificação para a fase de grupos.

Apesar do bom retrospecto, o Tricolor Paulista deve ter atenção com o Binacional. O atual campeão peruano joga em altitude de mais de 3,8 mil metros no Estádio Guillermo Briceño Rosamedina, em Juliaca. Além disso, o time somou apenas duas derrotas em casa na edição de 2019 do campeonato nacional.

Além de Binacional e São Paulo, River Plate, da Argentina, e LDU, do Equador, completam o Grupo D da Copa Libertadores. As quatro equipes disputam duas vagas para as oitavas de final da competição sul-americana.