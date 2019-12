São Paulo tem três titulares da defesa pendurados contra o Inter

Ainda sem a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores garantida, o São Paulo pode ter desfalques importantes para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Três titulares da defesa tricolor entram em campo pendurados contra o Internacional, às 21h30 desta quarta-feira.

Para o duelo desta quarta-feira, Juanfran, Bruno Alves e Reinaldo estão pendurados. Os três são titulares com Fernando Diniz, mas podem desfalcar o São Paulo para o último jogo do ano caso recebam o terceiro cartão amarelo.

Caso não vença o Colorado em casa, o Tricolor Paulista vai depender do duelo contra o CSA, na última rodada, para se classificar diretamente à fase de grupos da competição continental. Até aqui, são três pontos de vantagem para o Inter e quatro para o arquirrival Corinthians, que aparecem logo abaixo.

Os defensores já entraram pendurados na derrota por 3 a 0 contra o Grêmio, mas saíram ilesos e escaparam do cartão.

O Clube do Morumbi é dono da melhor defesa do Campeonato Brasileiro, por isso a ausência dos três pode ser crucial. O que pode diminuir a preocupação é o fato do CSA ser o segundo pior ataque da competição, com 23 gols, atrás apenas do lanterna Avaí.

Além de Juanfran, Bruno Alves e Reinaldo, o São Paulo tem mais outros quatro pendurados para o duelo desta quarta. Alexandre Pato, Liziero, Anderson Martins e Raniel também acumulam dois cartões amarelos na competição.