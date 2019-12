São Paulo tem a última chance de evitar marca negativa na década

O São Paulo vive um grande jejum de títulos, tendo levantado o último troféu em 2012, quando conquistou a Copa Sul-Americana. Em relação ao Campeonato Paulista, o intervalo é ainda maior, já que o Tricolor ficou com a taça pela última vez em 2005. Caso não conquiste o título estadual na temporada de 2020, o clube do Morumbi passará uma década em branco pela primeira vez em sua história, tratando-se do Paulistão.

A última chance do São Paulo se deve ao fato de que, tecnicamente, a próxima década se iniciará apenas no ano de 2021, não em 2020.

Desde sua fundação, em 1930, o Tricolor venceu o Campeonato Paulista pelo menos uma vez em cada década. A primeira conquista do São Paulo no estadual veio em 1931, logo no início da década de 1930. Quatro anos depois, o clube encerrou brevemente suas atividades, mas se restabeleceu, sendo refundado em dezembro de 1935.

Desde então, o Tricolor conquistou o Paulistão mais 20 vezes, em 1943, 1945, 1946, 1948, 1949 (década de 1940), 1953, 1957 (década de 1950), 1970 (década de 1960), 1971, 1975, 1980 (década de 1970), 1981, 1985, 1987, 1989 (década de 1980), 1991, 1992, 1998, 2000 (década de 1990) e 2005 (década de 2000).

Agora, com o técnico Fernando Diniz no comando, a equipe do Morumbi tenta voltar ao caminho dos títulos. A estreia do Tricolor no Paulistão está marcada para dia 22 de janeiro, às 21h30 (de Brasília), contra o Água Santa, no Estádio do Morumbi.